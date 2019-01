Burgemeesters van Geetbets en Kortenaken leggen de eed af vdt

15 januari 2019

Op vrijdag 18 januari leggen de burgemeesters van Geetbets en Kortenaken de eed in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Er gingen hen al 53 burgemeesters voor, maar zowel Jo Roggen (CD&V) als Stefaan Devos (CD&V) moesten wachten omdat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen twee klachten ontvangen had. Beide klachten werden onlangs ongegrond verklaard, zodat de eedaflegging van de nieuwe burgemeesters kan plaatsvinden. Hierna kan ook het nieuwe schepencollege geïnstalleerd worden. In Geetbets is dat voorzien op dinsdag 22 januari en in Kortenaken op vrijdag 25 januari.