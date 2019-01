Buddy Eyletten en Erik Goossens presenteren 34 jaar filmgeschiedenis Kristien Bollen

23 januari 2019

Buddy Eyletten (52) en Erik Goossens (47) beiden uit Waanrode draaiden in 1985 hun allereerste film. De twee vrienden van toen 19 en 14 jaar hadden zowat gezamelijke hobby’s. Buddy had al eerder wat kortfilmpjes gemaakt, maar het duo besloot om het leven in hun eigen dorp te verfilmen. Nadien volgden er nog vier, de laatste in 2001... Deze zijn nu voor een allerlaatste keer te zien op het grote scherm.

“Ach, onze eerste film ‘Waanrode door de lens gezien’ ging eigenlijk over de vier seizoenen, genre ‘het leven zoals het is’....Nadien volgde nog ‘Waanrode door de lens gezien-Deel II’ in 1986, ‘Rendez-vous in Waanrode’ in 1988, ‘Waanrode, een paradijs op aarde’ in 1991 en ‘Waanrode, een hoofdstuk apart’ in 2001. De eerste vier filmden we op 8mm film, de laatste op video. Al onze films gaan over het gewone dagelijkse leven. Zo is er een tijdsopname van de fruitplukkers in onze streek met Rita en Marthe ‘van rummens’, de zomerprocessie met toenmalig pastoor Jaak Vandelook enz. Maar ook komen er enkele ‘dorpsfiguren’ in voor. Zo was er Jeanne, iedereen kende haar maar bijna niemand wist dat ze prachtig accordeon kon spelen. Of ‘Pa Rist’, die een uniform aantrok, een sombrero op zijn hoofd zette en voor Mexicaan speelde enz. Het is telkens een mix van een tijdsweergave over het gewone leven en lachen. Helaas zijn heel wat van de figuranten overleden, maar bij velen nog in het geheugen gegrift. De bedoeling van deze vertoningen zijn de herinneringen ophalen. Al deze films zijn al ooit eens vertoond geweest, maar mensen vroegen om ze nog eens terug te zien. Intussen hebben we de films ‘opgekuist’ en gedigitaliseerd. Dat was een enorm werk, maar het loont. Jos Coomans spreekt de teksten in op de originele muziek. De eerste teksten waren van de hand van Emile Jordens, de dorpsdichter die inmiddels ook overleden is.”

Wie de films voor een laatste maal wil zien kan dat in zaal ‘t Dorp aan het Dorpsplein in Kortenaken. Op zaterdag 2 februari om 20 uur vertoont men ‘Waanrode door de lens gezien-deel 1', op zaterdag 16 februari om 20 uur ‘Waanrode door de lens gezien-deel II’, op zondag 24 februari om 18 uur ‘Rendez-vous in Waanrode’, op zaterdag 9 maart om 20 uur ‘Waanrode, een paradijs op aarde’ en tenslotte op zondag 10 maart om 18 uur ‘Waanrode, een hoofdstuk apart’. Een ticket voor een film is 10 euro, een combi-ticket voor de vijf films 40 euro. Reserveren kan enkel op het gsm nr 0479 89 40 36 of via mail op sonicendeavour@gmail.com.

Buddy en Erik hebben echter nog plannen met ‘hun’ dorp... “Graag zouden we nog eens een film maken: ‘34 jaar later’ of zoiets. daarin zouden we graag alle locaties die we toenertijd vastlegden nog eens terug in beeld brengen. Hoe het er nu uitziet en ook de mensen die nog in leven zijn of de (klein) kinderen van onze figuranten. Wie weet komt dat er nog wel van. Al moeten we tijd hebben, véél tijd” lachen de vrienden.