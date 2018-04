Bloemenhulde op 'Bevrijdingsdag' 24 april 2018

Het bestuur van K.N.S.B. Groot-Kortenaken organiseert op dinsdag 8 mei 'De Bevrijdingsdag', de dag waarop de bevrijding van de kampen en het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt gevierd. Tegelijk worden alle gesneuvelden uit de oorlog 1940-1945 en alle slachtoffers van zinloos geweld in de wereld, alsook alle gestorven leden van de vereniging, herdacht. Naar jaarlijkse gewoonte zullen er op die dag bloemen worden neergelegd op het graf van Marcel Nagels, die op 11 mei 1940 het leven liet. De bloemenhulde wordt voorafgegaan door een gebedsmoment in de kerk van de Ransberg om 15 uur en gevolgd door een receptie aangeboden door het gemeentebestuur in cc Den Berg op de Ransberg. Om16.30 uur is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een koffietafel. Voor dit laatste moet je je inschrijven. Meer info kan je krijgen bij Daniel Mees op het nummer 0494/17.50.54. (VDT)