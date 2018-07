Bewoners vieren heropening Diestsestraat 05 juli 2018

02u47 0 Kortenaken De Diestsestraat in Kortenaken is alweer even toegankelijk, maar de officiële opening was voor gisteravond.

De straat kreeg over een afstand van ruim één kilometer nieuwe riolering, en nieuwe fietspaden over een afstand van twee kilometer. "Het resultaat mag er zeker wezen", zegt bewoner Tom Devos. "We hebben het niet altijd even gemakkelijk gehad tijdens de werken, maar het is allemaal heel netjes gedaan en de arbeiders hebben alles proper afgewerkt. Dus ja, wij zijn tevreden. Hopelijk houdt de nieuwe riolering stand tijdens het volgende onweer. Dat zal de echte test zijn."





(VDT)