Bevoegdheden zijn verdeeld vdt

11 december 2018

17u42 0 Kortenaken De nieuwe bestuursmeerderheid van Kortenaken die bestaat uit CD&V, N-VA en sp.a heeft de verschillende bevoegdheden verdeeld en toegelicht aan het gemeentepersoneel.

Het nieuwe college van burgemeester en schepen bestaat uit één schepen minder dan tijdens de voorbije bestuursperiode en wordt de eerste drie jaar geleid door burgemeester Stefaan Devos (CD&V). Naast de wettelijke bevoegdheden die toebehoren aan de burgemeester (politie, brandweer, rampenbestrijding, algemene coördinatie en burgerzaken) neemt Stefaan Devos de bevoegdheden financiën, autonoom gemeentebedrijf, landbouw, onderwijs en gemeentepersoneel tot zich.

Niels Willems (N-VA) wordt eerste schepen en wordt bevoegd voor gebouwen, toegankelijkheid, erfgoed, ruimtelijke ordening, lokale economie, wonen, kunstacademie ART en erediensten. Griet Vandewijngaerden (sp.a) zal zich ontfermen over de jeugd, cultuur, GROSK, groendienst, milieu, begraafplaatsen, bibliotheek, buitenschoolse kinderopvang (BKO) en dierenwelzijn. Kristof Mollu (CD&V) is bevoegd voor openbare werken, mobiliteit en verkeersveiligheid, sport, ICT, toerisme, communicatie en participatie en Annita Vandebroeck (CD&V) wordt voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en is tegelijk bevoegd voor welzijn, senioren, gelijke kansen en het OCMW-personeel.

De gemeenteraad wordt de eerste drie jaar van nieuwe legislatuur voorgezeten door Michel Vander Velpen (CD&V) die nadien schepen wordt. Kristof Mollu wordt na drie jaar burgemeester en Benny Hermans (N-VA) wordt dan schepen. De laatste drie jaar wordt Kim Vandepoel (CD&V) voorzitter van de gemeenteraad.

Het nieuwe bestuur zal wel vermoedelijk niet op 1 januari van start kunnen gaan als gevolg van de klacht van Open Vld bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.