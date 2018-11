Bestuurder knalt tegen geparkeerde wagen en vlucht Kristien Bollen

30 november 2018

Bewoners in de Tiensestraat in Kortenaken merkten gisterenochtend rond 9.30 uur op dat hun auto die voor de deur geparkeerd stond zwaar beschadigd was. Vermoedelijk reed de voorgaande nacht een wagen hierop in. Deze laatste nam echter de vlucht. De BMW van de bewoners was niet meer rijvaardig en moest getakeld worden. Van de wagen die het ongeval veroorzaakte ontbreekt nog elk spoor.