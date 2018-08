Begeleiders zomerstage VS Kortenaken zorgen voor verfrissing 01 augustus 2018

02u24 0

Naar jaarlijkse gewoonte richtte voetbalclub VS Kortenaken, met steun van de gemeente Kortenaken, Multimove Kortenaken en de sponsors, ook dit jaar haar driedaagse zomerstage in voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Sporten in dit warme weer was geen evidentie, maar de club zorgde voor de nodige verfrissing. Zo konden de kinderen tussen het balspel door afkoelen in het zwembad of smullen van een koud ijsje. "De rode draad doorheen het kamp was 'fun'", zeggen de jeugdcoördinatoren. "Dat is een sleutelwoord binnen onze club. Wij beschikken over een groot aantal enthousiaste begeleiders maar ook over vrijwilligers, die er mee voor zorgen dat alles in goede banen geleid wordt." Het kamp werd afgelopen vrijdag afgesloten met een toonmoment voor de ouders, familie en vrienden. (VDT)