Beestig Wijs brengt ouderen en honden samen ONDERNEMING WIL SOCIAAL ISOLEMENT OPLOSSEN MET DIEREN VANESSA DEKEYZER

31 maart 2018

03u05 0 Kortenaken Beestig Wijs Zorgaanbod is gestart met een uniek pilootproject. Ouderen die weinig sociale contacten hebben of amper uit hun huis geraken, kunnen voortaan bezoek krijgen van een hond. De onderneming wordt geholpen door het OCMW, de thuiszorgdiensten en de seniorenraad van Kortenaken.

Vorig jaar organiseerde de seniorenraad van Kortenaken een seniorenfeest. De opbrengst hiervan ging naar Beestig Wijs Zorgaanbod dat zorg op maat met honden aanbiedt. "Omdat we met dat geld iets wilden terugdoen voor de senioren, zijn we met een nieuw project gestart, dat gericht is op de meest kwetsbare ouderen", zegt San Bongiovanni van Beestig Wijs Zorgaanbod. Velen onder hen hadden vroeger een hond, maar door omstandigheden kunnen zij de zorg hiervoor niet meer dragen. We willen deze ouderen een gratis bezoek brengen met een leuke hond en dit voor een gezellige babbel, een knuffel en eventueel een wandeling."





De voorbije jaren is het inzicht gegroeid dat honden een belangrijke rol kunnen spelen in de ouderenzorg, in het bijzonder voor personen met dementie. "Talloze onderzoeken hebben de heilzame en rustgevende werking van een hond in de zorg aangetoond. Om deze reden zetten we in op de aanwezigheid van geselecteerde honden tijdens bijzondere ontmoetingsmomenten, zoals hier dus met ouderen", aldus San.





Kandidaten

Het OCMW, de thuiszorgdiensten en de seniorenraad van Kortenaken zetten hun schouders graag mee onder dit project. "Zij helpen onder andere mee in de bekendmaking ervan en onze zoektocht naar kandidaten", vertelt San. Een van die kandidaten zijn Willy en Germaine. Hun dochter las de oproep in de PlussersPost, het nieuwskrantje van de seniorenraad. "Mijn ouders hebben vroeger altijd honden gehad en zouden er eigenlijk nog altijd graag eentje hebben. Ze beseffen echter dat ze de zorg hiervoor niet meer kunnen dragen. Dankzij dit project kunnen ze toch nog in contact komen met hun favoriete dieren."





Willy en Germaine kregen zopas bezoek van June, een van de geselecteerde en gescreende honden van de uitlaatservice van Beestig Wijs. "June kon Willy overtuigen om na lange tijd opnieuw een korte wandeling te maken. Dat is toch fantastisch!"





De honden worden bij Beestig Wijs op nog meer manieren ingezet. "Enerzijds komen jongeren, onder meer uit instellingen voor bijzondere jeugdzorg, hier langs om onder professionele begeleiders met de honden te wandelen en de dieren te verzorgen. Anderzijds is er het zorgaanbod, waarbij mensen met een beperking met de honden kunnen werken." Meer info op www.beestigwijs.be en op www.facebook.com/zorgaanbod.