Bakkerij Lavrijs sluit de deuren 05 april 2018

Het paasweekend was voor bakker Freddy Lavrijs in de Diestsestraat in Kortenaken het moment om de deur van zijn bakkerij te sluiten. Decennialang stond de bakker met zijn familie klaar om de inwoners van Kortenaken te voorzien van hun versgebakken brood en taarten. De man is intussen de 70 voorbij en houdt het voor bekeken. Voor sp.a-Kortenaken was de sluiting van de bakkerij het moment om bakker Freddy, zijn echtgenote Anna en hun trouwe medewerkers eens ferm in de bloemetjes te zetten.





(VDT)