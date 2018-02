Annie Busselen treedt als sterke vrouw naar voor bij N-VA 01 februari 2018

N-VA Kortenaken heeft op de laatste bestuursvergadering Annie Busselen aangeduid als tweede kandidate op de kieslijst. Zij is de eerste vrouw na lijsttrekker Niels Willems. Annie is sinds 2012 actief bij N-VA Kortenaken en zetelt namens de partij in het vast bureau van het OCMW. Ze woont in Miskom en is geen onbekende in het Kortenakense verenigingsleven.





Professioneel werkt Annie in de zorgsector en ook haar politieke interesses liggen hier. Samen met haar partijgenoten is ze vastberaden om een mooi resultaat te behalen bij de komende verkiezingen in oktober en nadien opnieuw deel uit te maken van het gemeentebestuur. (VDT)