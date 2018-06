André Alles trekt lijst Open Vld 20 juni 2018

André Alles zal de lijst voor Open Vld trekken. Dat werd eerder al bekend gemaakt maar tijdens het Blauwe Zomeraperitief in zaal Bergendal in Waanrode nog eens bevestigd. Huidig burgemeester Patrick Vandijck komt ook opnieuw op, maar op welke plaats is nog niet geweten. Paul Francen zal de lijst duwen. (VDT)