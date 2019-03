Amnesty International houdt schrijf-ze-vrij-actie in de bibliotheek vdt

05 maart 2019

13u17 0

Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart slaan KVLV Vrouwen met Vaart, de GROSK (de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Kortenaken) en de bibliotheek van Kortenaken de handen in elkaar voor de Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International.

“Want in veel landen over de hele wereld worden mensenrechten aan vrouwen nog steeds onthouden. Daarom wil ook Kortenaken zich solidair tonen met vrouwen in nood,” aldus Griet Vandewijngaerden (sp.a), schepen van Ontwikkelingssamenwerking.

Wil jij ook je steentje bijdragen? Kom dan mee brieven schrijven voor de Zuid-Afrikaanse Nonhle Mbuthuma (staat bovenop dodenlijst omdat ze zich al jaren verzet tegen mijnbouw die de leefomgeving van honderden families bedreigt, red.) en de Marokkaanse Nawal Benaissa (vreedzame activiste van de Hirak-beweging, red.) en dit in het kader van de Schrijf-ze-vrij-actie van Amnesty International. Je kan hiervoor terecht in de bibliotheek op zaterdag 9 maart tussen 10 en 12 uur. Ook op voorhand brieven schrijven en deze in de bib bezorgen voor 9 maart of op de dag zelf, is mogelijk. Meer info vind ja op www.kvlv.be-schrijf ze vrij.