After work party in Den Hoek 09 juni 2018

Op donderdag 14 juni wordt de dagelijkse sleur even doorbroken met een after work party in GC Den Hoek. De gemeente Kortenaken zorgt voor een welkomstdrankje en een heerlijke pastabeker en coverband Double D is van de partij met de beste partymuziek.





Na hun succesvolle doortocht in The Voice van Vlaanderen, waarin ze onder de vleugels van Axelle Red de finale bereikten, staan de tweelingbroers Koen en Jo er helemaal met hun liveband DD. Het VIP-concept kent alvast een enorm succes en de VIP-tafels zijn helaas uitverkocht. Losse tickets zijn wel nog verkrijgbaar aan de prijs van 12 euro aan het onthaal van het gemeentehuis, via mail naar cultuurdienst@kortenaken.be of op het nummer 011/58.62.62.





(VDT)