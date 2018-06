Afscheid van ereburgemeester Jos Debacker 21 juni 2018

02u32 0 Kortenaken In het funerarium Hanssen in Geetbets is gisterochtend afscheid genomen van ereburgemeester van Kortenaken, Jos Debacker.

Jos stapte in 1982 in de politiek en voerde vurig de strijd voor 'zijn' Kortenaken van op de oppositiebanken. Daarvoor werd hij in 1988 beloond met een zetel als schepen. Na het overlijden van Schots droeg hij de burgemeesterssjerp van 1991 tot eind 2000 en realiseerde hij onder meer de renovatie van Bergendal, de uitbreiding van het gemeentehuis en GC Den Hoek.





"Van 2001 tot 2006 was hij opnieuw schepen, terwijl ik burgemeester was", zei huidig burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld) op de dienst. "Ik mocht toen rekenen op de steun en de dossierkennis van Jos. Hij was bijzonder trots toen hij in 2007 de titel van ereburgemeester mocht ontvangen." De kinderen en kleinkinderen van Jos brachten een portret van een avonturier, reiziger, een warm en gastvrij mens, liefdevol voor zijn familie en voor zijn patiënten, voor wie hij als geneesheer dag en nacht in de weer was. Na zijn pensioen ging Jos een tijd in Kroatië wonen. Toen hij drie jaar geleden door een beroerte getroffen werd, nam hij zijn intrek in woonzorgcentrum Dellebron in Kortenaken, waar hij vorige week op 82-jarige leeftijd overleed. (VDT)