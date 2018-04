Afrika filmfestival 10 april 2018

02u38 0

De GROSK brengt nu donderdag voor een tweede keer het Afrika-filmfestival naar GC Den Hoek in Kortenaken. "We starten om 18.30 uur met een heerlijke, authentieke Afrikaanse maaltijd", klinkt het. "Daarna kan je kijken naar de film La Pirogue, de aangrijpende odyssee van een groep Afrikaanse mannen die in een pirogue, een houten vissersboot, het Senegalese vasteland verlaten in een poging de Atlantische Oceaan over te steken en het welvarende Spanje te bereiken." Kaarten kosten 10 euro. (VDT)