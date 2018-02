Aanleg voetpaden in Overstraat zijn gestart 27 februari 2018

02u27 0

Gisteren is de aanleg van het voetpad in de Overstraat gestart. De voetpaden aan beide zijden worden onder handen genomen. De Overstraat is alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer.





De werken duren tot 5 mei. (VDT)