Aankoop borden 'camerabewaking' 22 februari 2018

Het schepencollege heeft beslist om over te gaan tot de aankoop van 45 borden 'camerabewaking'. Die zullen langs de toegangswegen geplaatst worden. "Op die manier worden alle bezoekers vooraf geïnformeerd over het feit dat ze gefilmd zullen worden", zegt burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld). "Binnen onze gemeente staan er niet alleen vaste camera's maar sinds kort beschikken we ook over mobiele camera's, die op verschillende plaatsen ingezet kunnen worden. De camera's worden hoofdzakelijk gebruikt in de strijd tegen sluikstorten en in het kader van de openbare veiligheid in onze gemeente." (VDT)