82-jarige komt met wagen in gracht terecht Kristien Bollen

29 januari 2019

In de Voorbosweg in Kortenaken verloor gisterenmiddag rond 12 uur voor nog ongekende reden een 82-jarige de bestuurder de controle over het stuur. De wagen ging uit de bocht en kwam in de gracht terecht. Omstaanders konden de onfortuinlijke man, V.A. uit Kersbeek-Miskom, uit de wagen halen. Hij werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis, zijn wagen diende getakeld te worden.