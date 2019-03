160 senioren genieten van het lentefeest vdt

25 maart 2019

13u18 0

Het OCMW Kortenaken en de gemeentelijke seniorenraad organiseerden een lentefeest in GC Den Hoek. “Er kwamen 160 senioren genieten van lekker eten, goed gezelschap en de prachtige muziek van Marc Dex”, zegt schepen van Senioren Annita Vandebroeck (CD&V). “Senioren vormen een belangrijke doelgroep in onze gemeente en met dit feest wilden we hen een gezellige namiddag aanbieden.”