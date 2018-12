12 uren van De Vruen vdt

05 december 2018

Op zaterdag 8 december sporten we samen voor het goede doel en dat 12 uren lang. Tijdens de spinningarathon ‘De 12 uren van De Vruen’ fietsen jij en je ploeg voor goede doelen vzw Sofhea en Beleefhoeve Pantouf. Elke ploeg bestaat uit minstens vier leden en elke deelnemer van de ploeg moet minimum een uur spinnen. Er wordt per ploeg een kapitein aangeduid.

“Je kan je ploeg ook laten sponsoren. De ploeg krijgt dan de naam van het bedrijf dat hen sponsort en dat bedrijf wordt uitgenodigd voor de 12 uren van De Vruen en ontvangt een fles cava bij aankomst in de cafetaria”, klinkt het bij de organisatie. “Elke ploeg krijgt op geregelde tijdstippen gedurende de 12 uren fruit en energydrank en elke deelnemer ontvangt een handdoekje als herinnering aan zijn of haar deelname.”

Deelnemen kost 50 euro per ploeg. Interesse? Schrijf je dan snel in via de website van de gemeente Kortenaken of via mail naar sportdienst@kortenaken.be.