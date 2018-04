"We willen naar 40 per uur in dorpskern" GEMEENTE LEGT VOORSTEL NIEUW MOBILITEITSPLAN OP TAFEL VANESSA DEKEYZER

19 april 2018

02u33 0 Kortenaken De gemeente Kortenaken wil in haar nieuw mobiliteitsplan onder meer goede fietsverbindingen, comfortabele bushaltes en de snelheid van het vrachtverkeer verlagen. "In de dorpskernen streven we naar 40 kilometer per uur met het behoud van de zone 30 in de schoolomgevingen", zegt burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld), bevoegd voor Mobiliteit.

De gemeente werkt al een tijdje aan de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. De afgelopen maanden werden er al verschillende participatieavonden georganiseerd, waarbij de mobiliteitsproblemen in kaart werden gebracht en mogelijke scenario's werden voorgesteld. Na de nodige extra onderzoeken en de bundeling van de input werd gisteravond een voorstel op tafel gelegd in zaal Bergendal in Waanrode. "Dit is zeker nog geen einde", benadrukt burgemeester Vandijck. "We hopen in juli klaar te kunnen zijn met het definitieve plan."





De gemeente zegt alvast te willen werken aan enkele onduidelijke kruispunten, zoals de Boterbergstraat met haar zijstraten in Waanrode, Miskom-Dorp, de Nieuwstraat en de Hoeledensebaan in Hoeleden en de Baaistraat en de Dorpsstraat op de Ransberg. Ook de zichtbaarheid op kruisingen van sommige trage wegen met lokale wegen moet aangepakt worden. "Het doorgaand vrachtverkeer ligt met 25 procent aan de hoge kant. Vooral op de Tiensestraat en de Neerlintersesteenweg is het tussen 7 en 9 uur vrij druk. We willen dit vrachtverkeer tegen 2028 voor 75 procent van onze inwoners aanvaardbaar maken, mede door een lagere snelheid te bekomen als gevolg van de weginrichting."





Schuilhuisjes

In het plan zijn er heel wat doelstellingen opgenomen. "We willen de bereikbaarheid te voet en met de fiets vergroten en tegen 2025 de functionele trage wegen bekend krijgen bij minstens de helft van onze inwoners", aldus burgemeester Vandijck. "Naar openbaar vervoer toe moeten de reizigers van de tien belangrijkste haltes tegen 2025 kunnen genieten van comfortabele schuilhuisjes en hoeft er geen enkele fiets meer buiten de fietsenstallingen te staan. Wandel-en fietsroutes moeten de snelbushalte en buslijn 22 beter bereikbaar maken."





Het aantal verkeersongevallen wil Kortenaken tegen 2025 ook gedaald zien met tien procent. "Hiervoor willen we de leesbaarheid van de wegen in functie van de gewenste snelheid en de voorrang verbeteren, met nadruk op de dorpskernen."