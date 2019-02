“We wensen dat de gemeente Kortenaken in de toekomst als zelfstandige gemeente blijft bestaan” vdt

01 februari 2019

13u40 0 Kortenaken De Culturele Dorpsraad van Waanrode heeft een nieuw bestuur samengesteld. Tijdens de zitting werd ook het wensenmemorandum met maar liefst 57 punten voorgesteld, dat aan het nieuwe gemeentebestuur zal overhandigd worden. “We vragen onder meer dat er geen fusie wordt aangegaan en mocht dat toch nodig zijn, dan liefst met Bekkevoort.”

Het nieuwe bestuur van de Culturele Dorpsraad van Waanrode bestaat voor de volgende zes jaar uit Rudy Frickx, Danny Haesevoets, Danny Huygens, Kevin Jordens, Roger Maho, Rik Tombeur, Jan Vander Velpen, Dony Vanthienen en Benny Wouters. De bestuursfuncties blijven ongewijzigd: Jan Vander Velpen als voorzitter, Rik Tombeur als ondervoorzitter, Danny Haesevoets als secretaris en Danny Huygens als penningmeester.

Het nieuwe bestuur maakte meteen een wensenmemorandum klaar. Daarin staan onder meer: geen verhoging van de personenbelasting noch van de opcentiemen, realisatie van sociale woningen en starterswoningen voor jonge gezinnen en betaalbare woningen met voorrang aan de inwoners van eigen gemeente, realiseren van veilige ‘binnendoor-fietsroutes’ naar school en sporthal, aanleggen van fietspaden langs de Halense¬baan, de Boterbergstraat, de Hemelrijkstraat en de Scherpendriesstraat, snelle en duidelijke informatie bij wegenwerken en concrete hulp aan kansarme gezinnen onder meer huiswerkbegeleiding en het invullen van documenten voor premies en subsidies.

“We wensen dat de gemeente Kortenaken in de toekomst als zelfstandige gemeente blijft bestaan, eventueel in concrete samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten voor bepaalde gemeente-overstijgende aspecten”, aldus de Culturele Dorpsraad. “Mochten gemeentelijke fusies dan toch door de hogere overheid opgedrongen worden, pleiten we voor een fusie met de gemeente Bekkevoort. Economisch gezien zijn grote delen van de Bekkevoortse deelgemeente Assent afgestemd op Waanrode om te winkelen, net als Molenbeek-Wersbeek. Ook op het vlak van de parochies ligt zulke fusie voor de hand.”