‘Warmste Dorp’ krijgt knap-gedaan-prijs vdt

21 januari 2019

10u07 0 Kortenaken De knap-gedaan-prijs van Jong CD&V gaat dit jaar naar de initiatiefnemers van het ‘Warmste dorp’ in Hoeleden. Op 7 en 8 december toverden zij onder de kerktoren van Hoeleden een heus kerstdorp in elkaar.

Wat begon als een idee van de KVLV groeide uit tot een samenwerking van vele verenigingen en helpende handen uit Hoeleden. Er werd een hele reeks aan activiteiten bedacht waaronder een fakkeltocht, een bezoek van de kerstman, een kerstdauwtrip, een kerstmarkt, een kerstbomenverkoop en heel wat randanimatie. “Jong CD&V vindt verenigingen en vrijwilligers belangrijk en deze ‘warme’ vereniging heeft in Hoeleden heel wat in beweging gezet. We waarderen dit ten zeerste en willen er alles aan doen om de verenigingen in Kortenaken te ondersteunen.”

“We zijn bijzonder blij met deze prijs”, aldus Ilse Janssens van KVLV. “In totaal konden we met ons initiatief maar liefst 3.500 euro ophalen voor onze goede doelen: de Mediclowns en Samana. We houden ook een stukje van het budget opzij voor de realisatie van een speelplein in Hoeleden, waarvoor we op de steun rekenen van de gemeente.” Burgemeester Stefaan Devos (CD&V) belooft alvast die steun te zullen leveren.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V werd meteen ook de helaas-prijs uitgereikt. Die ging, niet zo verrassend, naar de ‘vertraagde installatie van de gemeenteraad’. “We vinden het enorm jammer dat het ongegronde en op niets gebaseerde vertragingsmanoeuvre van Open Vld Kortenaken er voor zorgt dat de installatie van de gemeenteraad met een maand is uitgesteld. Maar goed we kijken naar de toekomst en naar de installatie van de gemeenteraad aanstaande vrijdag.”