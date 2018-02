"Vernieuwde Den Berg zal ontmoetingsleven een boost geven" 16 februari 2018

02u41 0 Kortenaken Zaal Den Berg in Kortenaken werd opgefrist en is nu een multifunctioneel ontmoetingscentrum voor de inwoners en verschillende verenigingen van de gemeente.

Gisteravond werd deze vernieuwde ruimte officieel in gebruik genomen. "Het gebouw kreeg een nieuwe laag verf, maar werd ook aangepast aan de hedendaagse noden door de modernisering van de verwarmingsinstallatie en de keuken", zeggen burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld) en bevoegd schepen Josette Vanlaer (Open Vld). "De vernieuwde ruimte zal het bloeiend sociaal leven in Kortenaken ongetwijfeld nieuwe ontmoetingskansen bieden." De gemeente Kortenaken diende het project in bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en kreeg hiervoor 30.000 euro subsidies. (VDT)