"U had op uw rijvak moeten blijven" VROUW (76) KRIJGT MAAND RIJVERBOD VOOR DODELIJK ONGEVAL KIM AERTS

09 juni 2018

02u55 0 Kortenaken De 76-jarige Nicolle D. uit Kersbeek-Miskom is schuldig aan het dodelijk ongeval waarbij dorpsgenote Lea Vannerum (83) stierf goed twee jaar geleden. D. kreeg drie maanden rijverbod, waarvan twee maanden met uitstel. Ze moet opnieuw slagen voor de vier proeven van het rijexamen alvorens ze terug de baan op mag.

Nicolle D. (76) betwistte vorige maand nog haar aansprakelijkheid in de rechtbank maar de politierechter legde in zijn vonnis alle schuld bij haar. Het ongeval gebeurde op de Heerbaan in Kersbeek-Miskom dik twee jaar geleden. D. kwam op 4 april 2016 uit de richting van Zuurbemde en wou op het kruispunt afslaan naar Miskom-Dorp. In een Citroën reed François Mollu (62) met zijn moeder Lea Vannerum (83) als passagier op de Heerbaan richting Glabbeek toen het tot een aanrijding kwam met de Opel van D. "Ik had hem echt niet gezien", beweerde de zeventiger tijdens haar proces aan de politierechter. Zij zou een snelheid van 20 à 30 kilometer per uur gehaald hebben, terwijl de auto van de tegenpartij volgens de verkeersdeskundige tussen de 65 en 75 kilometer per uur reed. De rechter argumenteerde dat D. haar bocht afsneed toen ze afdraaide naar Miskom-Dorp. "Indien beide voertuigen op de voor hen bestemde rechterrijstrook reden, dan had er zich geen aanrijding voorgedaan of kunnen voordoen", aldus de rechter. Hij volgde daarbij de verkeersdeskundige. Die constateerde dat alle sporen na het ongeval zich bevonden op de baan naar Glabbeek. Dat was de rijrichting van Vannerum en haar zoon, die aan het stuur zat. De expert concludeerde dat die laatste dus onmogelijk van zijn rijvak afweek. De advocaat van D. betwistte de expertise tijdens het proces en verwees naar een getuige die toen achter zijn cliënte reed. Die verklaarde dat de zeventiger amper van haar baanvak was afgeweken. Maar de rechter stelde zich de nodige vragen bij die verklaring en categoriseerde die onder de noemer 'bizar'. Temeer omdat de getuige de auto uit de tegengestelde richting op geen enkel moment had zien naderen.





Proeven opnieuw doen

Slachtoffer Lea Vannerum werd na het ongeval nog drie kwartier gereanimeerd maar bezweek. Zoon François liep een gebroken rib en schaafwonden op maar nam naar eigen zeggen zijn buurvrouw het fatale ongeluk nooit kwalijk. Tenzij D. beroep aantekent, zal ze een maand haar rijbewijs moeten inleveren. Daarenboven zal ze eerst moeten slagen voor de vier proeven van het rijexamen. Dat betekent het hernemen van zowel theoretische, praktische, medische en psychologische testen. Daarnaast kreeg de vrouw een effectieve boete van 1.200 euro en een gevangenisstraf van drie maanden, volledig met uitstel. In totaal werd een schadevergoeding van om en bij de 25.000 euro toegekend aan de nabestaanden.