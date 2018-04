"Te voorbarige reactie op heraanleg Diestsestraat" 28 april 2018

02u38 0 Kortenaken Oppositiepartij CD&V heeft te voorbarig gereageerd op de werken aan de Diestsestraat. "De werken zijn nog niet eens ten einde en de partij levert alweer commentaar over de aanleg van het fietspad", reageert schepen van Openbare Werken, Betty Geysenbergs (Open Vld).

"De aannemer heeft dit heraangelegd zoals het er voordien lag, gelijk met de weg om de afwatering van het wegdek beter te geleiden. De belijning van dit fietspad staat nog op de planning zodat de afscheiding met de weg beter zichtbaar wordt. De partij beweerde ook, wat de afscheiding van het fietspad met de gracht, dat we geen balustrade plaatsen. Hier zijn we als gemeentebestuur nog niet uit, alle mogelijkheden liggen nog open. Momenteel zijn de grachtkanten ingezaaid en evolueren wij de toestand. Op verschillende plaatsen in de gemeente zien we trouwens in het straatbeeld nog diepe grachten liggen vlak naast het fietspad. Dit is onder meer het geval op de Schansstraat, Hemelrijkstraat, Zuurbemdsesteenweg en Hoeledensebaan." (VDT)