"Onkruid wordt nu enkel wat langer" JACOBINA (90) BAAT NOG STEEDS ZELF 18DE-EEUWSE HOEVE MET KRUIDTUIN UIT VANESSA DEKEYZER

08 juni 2018

02u43 0 Kortenaken Jacobina Ulrix wordt vandaag 90 jaar. Zelfs op deze gezegende leeftijd ontvangt ze nog steeds bezoekers in haar gerestaureerde achttiende-eeuwse vierkantshoeve, het Jacobinahof in Hoeleden. "Zolang ik leef, wil ik mensen laten meegenieten van dit juweeltje", zegt de kranige vrouw.

De kruidentuin van Jacobina is een van de pareltjes op het domein. Hier groeien groenten, kruiden en bloemen temidden van buxushaagjes. De prachtige kruidentuin behoort dan ook tot de mooiste van Vlaanderen. Maar vergt dit niet oneindig veel werk en moeite, zeker wanneer je 90 jaar bent? "Die vraag wordt me ook steeds gesteld door de bezoekers. Ik zeg dan altijd: ik doe daar niets aan. De natuur zoekt zelf zijn weg. Ik geef alles gewoon wat mee vorm."





"Maar ik kan wel nog in de tuin werken hoor", voegt Jacobina er snel aan toe. "Alleen het onkruid uittrekken kost me wel wat moeite omdat mijn knieën niet zo goed meer meewillen. Maar dan laat ik het onkruid wat hoger groeien en dan doe ik het later uit. Zo gaat dat ook. (lacht). Alleen de rozentuin staat er wat minder gelukkig bij. Na zoveel jaren lijkt hij wat uitgebloeid."





In het verleden kwamen mensen met bussen uit heel Vlaanderen en daarbuiten om het Jacobinahof van buiten maar ook van binnen te bewonderen. Want in de hoeve zelf kom je ogen te kort om al het moois en authentiek te spotten.





Kruidenlessen

Uniek is de collectie van zelfgemaakte wassen madonna's met elke soort antieke Vlaamse kant. Ook bijzonder is het kruidenhuisje. "Vroeger gaf ik kruidenlessen, maar ik merk dat die vraag niet meer zo groot is. Wanneer iemand dat toch wenst, ben ik zeker bereid ze weer op te pikken."





Het aantal bezoekers is wat minder, maar daar is Jacobina niet zo rouwig om. "Dit is nu een agenda van een 90-jarige vrouw", en ze toont een goed bezette dagindeling. "Stilzitten doe ik niet. Ik kan nog met de auto rijden en zo geraak ik overal waar ik wil zijn. Maar wanneer mensen willen langskomen, ontvang ik hen nog heel graag. Na een simpel telefoontje op het nummer 016/77.98.33 sta ik paraat. Er kan na het bezoek ook iets gegeten en gedronken worden in de gastenzaal waar plaats is voor zo'n 60 mensen."