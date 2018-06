"Nu al wateroverlast. Wat met komst kmo-zone?" 08 juni 2018

02u48 0 Kortenaken De Halensebaan en de Tiensesteenweg in Waanrode liepen vorig week vrijdag onder water tijdens de hevige regenval. De bewoners vrezen dat dit nog maar het begin van de ellende is, wanneer de gemeente de plannen doorzet om langs de Tiensesteenweg een kmo-zone van zes hectare aan te leggen.

"Er wordt geen rekening gehouden met de gevolgen voor wateroverlast", zegt Gunther Van De Poel. "Al het water dat van de berg stroomt, wordt momenteel opgevangen door de velden en kan doorsijpelen in de grond. Wat als deze zes hectare ook nog eens gebetonneerd wordt? Al de afwatering zal terechtkomen in het huidig rioleringsnetwerk en zal bij intense regenval, zoals onlangs, wateroverlast veroorzaken."





"In de studies die al gedaan zijn in verband met de kmo-zone is steeds vooropgesteld dat er maatregelen moeten genomen worden om de waterhuishouding van de omgeving niet te verstoren", zegt schepen Niels Willems (N-VA). "Gezien de wateroverlast van vorige vrijdag is het ook wenselijk om de situatie te verbeteren bij mogelijke aanleg van de kmo-zone, bijvoorbeeld met een wachtbekken of infiltratiegebied op het terrein. Hoe dan ook is dit iets waar we vast en zeker rekening mee houden." (VDT)