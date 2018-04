"Maak hier Jeanne Devosplein van!" FEMMA-VROUWEN WILLEN 83-JARIGE ZUSTER EREN DOOR BENEDENPLEIN OM TE DOPEN ANDREAS DE PRYCKER

21 april 2018

02u46 0 Kortenaken De Femma-vrouwen uit Vlaams-Brabant verzamelden op het Benedenplein in Kessel-Lo en ontmoetten daar de 83-jarige zuster Jeanne Devos. Zij richtte in 1985 in India 'The domestic Workers' op, waarme de rol van het huispersoneel drastisch veranderde. Daarom wil men het het Benedenplein omdopen tot het 'Jeanne Devosplein'.

Zuster Jeanne Devos (83) werd geboren in Kortenaken maar is ondertussen een stevige Leuvenaar. Momenteel woont ze in Heverlee. "De dagelijkse leiding van de organisatie die ze 1985 in India oprichtte, "The domestic Workers", en die het lot van huispersoneel drastisch veranderde, heeft ze overgelaten in handen van zeer bekwame vrouwen ter plaatse. De organisatie telt ondertussen meer dan 4 miljoen vrouwen en kinderen en behartigt nog elke dag het lot van meer dan 80 miljoen mensen", klinkt het bij Lydia Van Hirtum van Beweging.net. "Stilzitten kent Jeanne Devos natuurlijk niet. Bijna dagelijks onderhoudt ze contacten met de organisatie in India via whatsapp. Ze volgt alles op de voet", aldus Van Hirtum. Dat de Femma-vrouwen Jeanne Devos ontmoetten op het Benedenplein is niet toevallig.





"Vijf jaar geleden hebben de partners van Beweging.net (toen nog ACW Leuven) heel wat acties ondernomen om het Benedenplein om te dopen tot het 'Jeanne Devosplein'. Meer dan 2.000 handtekeningen werden toen verzameld. Femma, een vrouwenorganisatie én partner van Beweging.net, is eveneens begaan met het lot van kwetsbare vrouwen zowel hier als wereldwijd. Ze blijft ijveren voor die herdoping", klinkt het. Daarvoor worden een aantal redenen aangehaald.





Ereburger sinds 2010

"Jeanne Devos is ereburger van de stad Leuven sinds 2010. Een terechte titel en waardering voor haar werk, haar inzet en haar kracht. Maar haar naam is onlosmakelijk verbonden met de 4 miljoen leden van haar organisatie in India. De naam Jeanne Devos is een blijvende verwijzing naar het lot van huispersoneel overal ter wereld. Wat Jeanne Devos heeft bereikt in India, heeft effecten in de rest van de wereld. Daarnaast is er nog een sterke inhaalbeweging in Leuven nodig om straten en pleinen naar vrouwen te benoemen. Slechts 8 % van de straten in Leuven zijn vernoemd naar vrouwen. Net als het station van Leuven is Jeanne een sterk symbool van gezonde diversiteit. Tot slot is regelgeving tijds- en plaatsgebonden en kan wel degelijk veranderen. De regel dat straten en pleinen enkel kunnen vernoemd worden naar mensen die dood zijn, is zo'n voorbeeld", meent Van Hirtum.