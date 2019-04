“Jacht is meer dan alleen maar schieten. Het gaat om wild-en natuurbeheer.” Wildbeheerseenheid Velpedal wordt 25 jaar vdt

09 april 2019

15u45 3 Kortenaken Wildbeheerseenheid Velpedal viert haar 25ste verjaardag. De vereniging, die actief is in Kortenaken en delen van Glabbeek, Bekkevoort, Geetbets, Halen, Linter, Budingen en Tienen, staat vandaag voor heel wat uitdagingen. “Er is een overpopulatie van predators, zoals vossen, kraaiachtigen en roofvogels, waardoor het voortbestaan van andere wildsoorten in gevaar kan komen”, klinkt het. “Momenteel houden we de patrijzen extra in het oog en doen er alles aan om deze in stand te houden.”

De WBE werd gesticht door een achttiental jachtrechthouders, die 8.000 hectare werkgebied, gesitueerd in zuidoost Hageland, onder zich kregen. Vandaag maken bijna honderd leden deel uit van de 34 jachtgroepen die meer dan 20 jaar zonder onderbreking zijn aangesloten bij de vereniging. “Het globale werkgebied van de WBE bedraagt ondertussen iets minder dan 10.000 hectare”, zegt Liesbet Tuyls van het dagelijks bestuur. “En we verwierven ook de jachtrechten van alle openbare besturen waarvan eigendommen binnen het werkgebied liggen.”

De dagelijkse leiding van Velpedal was tot 2018 in handen van Rudi Tuyls. Door zijn plots overlijden werd dit overgedragen naar Albert van Esch als voorzitter, Willy Vandervelpen, Eddy claeskens, Jef nagels en André Vandevelde als ondervoorzitters en Anne Vanparijs als secretaris. “De WBE houdt zich regelmatig bezig met regulerende acties ter bescherming van de algemene fauna. Naast de zwerfvuilcampagnes, wordt biotoopverbetering en -versterking hoog in het vaandel gedragen.”

Bij biotoopverbetering gaat het onder meer om het aanleggen van wildakkers, percelen met verschillende kruidmengsels, die dienen voor voeding voor verschillende wildsoorten, maar ook als dekking voor onder meer fazanten, hazen, patrijzen en zangvogels. “En deze akkers trekken in bloei ook vlinders en andere insecten aan. Hier krijgen we gedeeltelijk projectsubsidies voor”, zegt Liesbet. “We doen dus veel meer dan veel mensen denken. Vaak krijgen we tegenkanting omdat men niet begrijpt wat jacht inhoudt. Dat is meer dan alleen maar schieten. Het gaat om wild-en natuurbeheer. Jagers zijn dus niet alleen tijdens het jachtseizoen bezig met hun hobby, maar zijn het hele jaar op het terrein terug te vinden.”

Velpedal financiert haar werking en projecten dankzij de organisatie van een restaurantdag waaraan jaarlijks een duizendtal mensen deelnemen. Deze vindt dit jaar plaats op zondag 15 september in zaal Bergendal in Waanrode. Het zal met dit zilveren jubileum een extra feestelijke editie worden.