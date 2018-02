"Ik sta voor zware taak, want sector zit in zwaar onweer" LUC BORGUGNONS IS EERSTE HAGELANDSE VOORZITTER NATIONALE SECTORVAKGROEP FRUIT VANESSA DEKEYZER

27 februari 2018

02u27 0 Kortenaken De nationale sectorvakgroep Fruit heeft een nieuwe voorzitter: Luc Borgugnons uit Kersbeek-Miskom. Luc is de eerste Hagelander in deze functie. "Als fruitteler in hart en nieren ben ik heel blij om de fruitsector te mogen vertegenwoordigen. Anderzijds besef ik heel goed dat er mij een zware taak wacht, want de sector zit in zwaar onweer en de komende vijf jaar staat er heel wat te gebeuren", aldus Luc.

De ellende in de fruitsector begon zeven jaar geleden. Niet alleen de stormen speelden de sector parten, ook de nachtvorst deed zijn duit in het zakje.





"Velen onder ons hebben hun spaarcenten moeten aanspreken om te kunnen overleven. Hier en daar zijn er overnames gebeurd en af en toe zijn er externe investeerders in bedrijven gestapt. Dit alles is wel een spijtige evolutie die dringend mag stoppen", meent Luc.





"De fruitteler moet opnieuw zijn boterham kunnen verdienen met zijn bedrijf. We moeten in ieder geval werk maken van 'een betaalbare weersverzekering voor iedereen'. Ik stel vast dat de meeste bedrijven die in problemen zitten te maken hebben gehad met een of ander extreem weerfenomeen. De Boerenbond is vragende partij voor zo'n verzekering, maar ze moet betaalbaar zijn voor iedereen en daarvoor vragen we een tussenkomst van de overheid."





Focus op kwaliteit

Luc wil ook meer focus op de kwaliteit.





"Veel fruittelers herkennen hun product niet meer in de winkelrekken. Iedereen in de keten heeft hierin zijn verantwoordelijkheid: zowel de telers die een goed product moeten afleveren als de anderen in de keten die voldoende zorg moeten dragen voor het product. Alle actoren in de sector hebben gelukkig het 'Actieplan Fruit' ondertekend. De 'algemene kwaliteitsbenadering' was hier het eerste actiepunt."





Luc ziet verder heel wat kansen in de biologische fruitteelt, die een opmars kent.





"Steeds meer fruittelers schakelen om, vooral in de biologische perenmarkt is er nog vraag. En ook de consument wil meer biologische producten. De hele fruitsector is er zich immers van bewust dat we de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen moeten beperken. We leveren hiervoor dan ook harde inspanningen, maar het moet in de eerste plaats economisch haalbaar zijn en hiervoor kijk ik naar de consument. Die ziet niet graag dat we gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, maar in de winkel koopt men wel appelen van Nieuw-Zeeland. Hierdoor komt onze prijs onder druk te staan en wordt investeren in milieuvriendelijke productiemethodes moeilijker. Bij deze dan ook een oproep om meer Belgisch fruit te kopen."





Ruslandboycot

Intussen houdt de Ruslandboycot nog steeds aan.





"Het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen doet enorme inspanningen om nieuwe markten te bereiken, maar tot nog toe met een beperkt resultaat. Het openen van een nieuwe markt duurt tussen vijf à zeven jaar. Aangezien we aan een inhaalbeweging bezig zijn vanaf 2014 zitten er misschien binnenkort zeven vette jaren aan te komen?"