“Ik kan moeilijk proficiat zeggen aan de verliezers van de verkiezingen” vdt

15 november 2018

11u38 0

De eerste gemeenteraad na de woelige verkiezingen in Kortenaken verliep al bij al rustig. Er was wel meer publiek dan gewoonlijk aanwezig in de zaal. Met name alle kandidaten van Open Vld kwamen als stil protest en als teken van eendracht de zitting bijwonen. Open Vld zit vandaag in de meerderheid samen met N-VA, maar zal vanaf januari naar de oppositiebanken verhuizen. Nochtans deed de partij het goed bij de verkiezingen. Kandidaat-burgemeester André Alles en zijn achterban haalde 8 van de 19 zetels binnen, maar dat resultaat werd niet verzilverd omdat N-VA besloot in zee te gaan met CD&V en sp.a. Dat dit nog een wrange nasmaak laat bij de liberalen, bleek uit de reactie van fractieleider Paul Francen voor de start van de raad. “Ik kan moeilijk proficiat zeggen aan de verliezers van de verkiezingen”, klonk het. Daarna ging de zitting van start.