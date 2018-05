"Ik had hem écht niet gezien" 76-JARIGE BETWIST AANSPRAKELIJKHEID DODELIJK ONGEVAL KIM AERTS

12 mei 2018

02u30 0 Kortenaken Nicolle D. (76) uit Kersbeek-Miskom heeft in de rechtbank haar aansprakelijkheid betwist in het dodelijk ongeval waarbij de 83-jarige dorpsgenote Lea Vannerum het leven liet twee jaar geleden. Vannerum zat als passagier bij haar zoon in de auto maar die kon de afdraaiende zeventiger niet ontwijken. Volgens haar advocaat maakte de verkeersexpert er een zootje van.

Het ongeval gebeurde op de Heerbaan in Kersbeek-Miskom goed twee jaar geleden. Nicolle D. (76) kwam op 4 april 2016 uit de richting van Zuurbemde en wou op het kruispunt afslaan naar Miskom-Dorp. François (62) reed met zijn moeder Lea Vannerum (83) als passagier op de Heerbaan richting Glabbeek toen het tot een aanrijding kwam met de Opel van D. "Ik had hem echt niet gezien", klonk het gisteren voor de politierechter. Volgens het Openbaar Ministerie moest D. voorrang verlenen toen ze links wou afslaan. "Het is duidelijk een moment van onoplettendheid geweest", stelde de procureur vast. "Het is een lange baan en ze had perfect zicht. Ze had het kunnen voorkomen als ze alerter was geweest", aldus de aanklager die de minimumstraf vorderde. Dat betekent 3 maanden cel met uitstel, een boete van 1.200 euro, 3 maanden rijverbod en het hernemen van de 4 examens voor het rijbewijs.





Deskundige kop van jut

Het gedrag van de verdediging schoot bij de burgerlijke partij in het verkeerde keelgat. "Ze blijven maar moeilijk doen over de aansprakelijkheid en blijven mist spuien in deze zaak. De verkeersexpert die door het parket werd aangesteld is nochtans heel duidelijk", sprak de raadsman van de eisende partij. Maar bij de verdediging was net die verkeersdeskundige de kop van jut. "Hij kwam om 17 uur ter plaatse en om 18 uur had hij blijkbaar al door hoe de vork in de steel zat. Volgens onze informatie kreeg hij er kop noch staart aan", sprak de advocaat van D. "Er werd gefoefeld met coëfficiënten en de snelheid werd met verkeerde parameters berekend." De impact van het ongeval zou met een snelheid van 70 kilometer per uur geweest zijn. "Maar kan het zijn dat de tegenligger met hoge snelheid uit de bocht kwam en aan het slippen is gegaan?", vroeg de verdediging zich af. De raadsman vroeg in hoofdorde de vrijspraak voor zijn cliënte. Als dat niet mogelijk was opschorting van straf omdat de 76-jarige Nicolle D. nog altijd een blanco strafblad heeft. De zeventiger betuigde haar spijt als laatste woord. Lea Vannerum was een dorpsgenoot en woonde slechts op een steenworp. Zij werd na het ongeval nog drie kwartier gereanimeerd maar bezweek uiteindelijk. Zoon François liep een gebroken rib en schaafwonden op maar nam zijn buurvrouw het fatale ongeluk naar eigen zeggen nooit kwalijk.





Vonnis op 8 juni.