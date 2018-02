"Hier ligt nadruk op zelfvertrouwen" ELISE (28) OPENT BALLETSCHOOL VOOR KINDEREN VANAF 2,5 VANESSA DEKEYZER

01 februari 2018

02u27 0 Kortenaken De 28-jarige Elise Francen heeft een eigen balletschool voor kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar geopend in het gemeentezaaltje Velpezicht. Dance Images Hoeleden begon eigenlijk als een proefproject, maar door het grote succes is Elise nu vrij zeker dat ze een permanente school zal starten. "De nadruk ligt ook op het opbouwen van zelfvertrouwen, creativiteit, expressie en fantasie", aldus Elise.

Als vijfjarige startte Elise met een balletopleiding bij Dance Images Herk-De-Stad. "Ik volgde er onder leiding van Lieve Willems eerst de hobbyopleiding en later een professionele balletopleiding. Na mijn universitaire studies ging ik aan de slag bij VRT, maar bleef toch een droom als dansdocente koesteren. In 2013 hakte ik de knoop door en startte een opleiding tot danspedagoge bij The Royal Academy Of Dance (RAD), een internationaal erkende organisatie met als doel om het dansonderwijs wereldwijd op een hoger niveau te brengen. In 2015 heb ik deze succesvol afgerond."





Brits leersysteem

En nu start Elise haar eigen balletschool. "Na vele jaren in de danssector heb ik gemerkt dat er nog steeds vraag is naar een kwalitatieve dansopleiding met oog voor creativiteit. Met het oprichten van een eigen balletschool in Hoeleden probeer ik hier een antwoord op te bieden."





Dance Images Hoeleden werkt nauw samen met de Dance Images Herk-De-Stad, onder meer voor de jaarlijkse balletvoorstelling. De balletlessen volgen het Britse leersysteem van The Royal Academy of Dance (RAD). "Daarom zullen alle leerlingen, vanaf de leeftijd vanaf 6 jaar, ook jaarlijks voor een onafhankelijke examinatrice een RAD-examen afleggen. De leerlingen tussen 2,5 jaar en 6 zitten in 'creatieve dans' en leren op een speelse manier kennismaken met de beginselen van ballet."





"Eind dit jaar maken we de droom om een eigen dansstudio te hebben wat concreter en starten we met de verbouwing van onze eigen balletzaal in Hoeleden", maakt Elise bekend. "Daar zorgen we voor aangepaste vloeren, barre, spiegels en alles wat een echte balletzaal nodig heeft. Vanaf dan is het dus eigenlijk de 'officiële start' van een permanente dansschool, maar intussen blijven we natuurlijk wel de lessen geven in het Velpezicht."





De balletlessen vinden plaats op woensdag. Voor info kan je terecht op de Facebookpagina en via mail naar balletschool@francen.eu.