'Fruitbeeldig familieparcours' laat gezinnen Hageland ontdekken 30 mei 2018

02u30 0 Kortenaken Recent werden elf 'fruitbeeldige' kunstwerken, geïnspireerd op de fruitstreek, geplaatst in het Hageland. Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde nu samen met het conceptbureau AppelSIEN&ANNAnas een 'Fruitbeeldig familieparcours' uit, een fietsroute langs deze kunstwerken.

De route voert de fietser langs Shelter van Luk Wets in Kortenaken, Kroonzitje en Pretpeer van Yves Willems in Glabbeek, Het Klokhuis van David Hoppenbrouwers in Zoutleeuw en langs vier interactieve en kunst-educatieve installaties, die onderweg voor beleving zorgen.





Voor dit parcours werd ook een doe-boekje uitgewerkt, waarbij Fleur, de eikelmuis, families meeneemt op ontdekking door deze fruitstreek.





"Dit is een absolute topper voor families die graag op een interactieve en speelse manier de fruitbeeldige kunstwerken in het Hageland willen ontdekken", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. (VDT)