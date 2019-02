“De voorwaarden voor hondenkwekerijen moeten nog strenger” Vanessa Dekeyzer

26 februari 2019

09u32 0 Kortenaken Vlaams Dierenminister Ben Weyts verstrengt de erkenningsvoorwaarden voor honden- en kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren. En daar is men bij de Beleefhoeve Pantouf vzw alleen maar blij om. “Toch vrezen we dat dit niet volstaat om situaties als die van Floyd te voorkomen”, zegt Yelle Ergo.

Floyd is de laatste nieuwkomer op de Beleefhoeve. Hij is een ex-dekreu van bij een grote hondenkweker. “Of moet ik ‘hondenfokker’ zeggen?”, aldus Yelle. “Vaak denken we bij het woord broodfokkers aan honden en puppies die in veel te kleine, donkere hokken in hun eigen uitwerpselen liggen. Maar wat als de hokken relatief goed onderhouden zijn, je vriendelijk onthaald wordt ? Zou de twijfel dan niet toeslaan ? Er zijn immers toch veel ergere situaties?”

Floyd werd door een kweker-handelaar verkocht aan een ouder paar dat voor hun zieke vriend een hond wilde kopen om de eenzaamheid tegen te gaan. “Al bij al had Floyd geluk dat hij, als volwassen hond, verkozen werd tussen de meer dan 20 rassen die de fokker aanbiedt”, vertelt Yelle. “Maar na enkele dagen liep Floyd al weg. Elf dagen zwierf hij rond en legde hij vele kilometers af in een wereld, die hem geheel onbekend was. Toen hij eindelijk gevonden werd, besloot de eigenaar om de hond aan ons te schenken, want de hond had veel zorgen, die te veel waren voor de oude man. Dit had de fokker volgens ons zelf vooraf kunnen inschatten mocht hij zich welgemeend bekommerd hebben over het lot van zijn dekreu. In een later gesprek met de fokker in kwestie vertelde de man ons dat hij bijna als enige in Vlaanderen de kopers een vragenlijst laat invullen zodat hij zeker was dat de hond goed terecht zou komen. Maar wij vinden dat het nog beter moet kunnen zoals onder meer steekproefgewijze controles op de garantiecertificaten bij verkoop en een verbod op adoptiecontracten door een handelaar.”

Floyd woont intussen twee maanden op de Beleefhoeve. “Elke dag zien we zijn zelfvertrouwen met kleine stapjes groeien. Er wordt gewerkt aan zijn angst, aan zijn zindelijkheid, aan wandelen aan de leiband en gehoorzaamheid. Dit alles met veel geduld zodat hij tijd krijgt om nieuwe prikkels te verwerken. Zopas werd hij ook geopereerd aan zijn gebit, dat er erg aan toe was.”

Yelle hoopt dat er verdere stappen gezet worden om de voorwaarden voor hondenkwekerijen te verstrengen. “In de nieuwe regelgeving worden onder meer opleidingen opgelegd, een beperking in het aantal worpen per fokteef per jaar alsook en een beperking tot het fokken met maximaal zeven rassen. Dat is al een begin maar het sluit trieste verhalen zoals dat van Floyd niet uit. We hopen dat mensen die op zoek gaan naar een huisdier, niet in de val van mooipraters trappen en zich in eerste instantie tot de dierenasielen wenden.”