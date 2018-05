'De Geluksplukker' wordt ode aan fruitteelt en inwoners 24 mei 2018

02u27 0 Kortenaken Kortenaken is vanaf dit najaar een kunstwerk rijker. Professioneel kunstenaar Karel Hadermann uit Kortenaken zal de creatie ervan op zich nemen.

"De 'Geluksplukker' is enerzijds een ode aan de fruitteelt, de belangrijkste economische activiteit in onze gemeente en zeer bepalend voor het landschap", zegt schepen Niels Willems (N-VA). "Anderzijds willen we het beeld ook inhoudelijk verbinden met de inwoners van Kortenaken. Iedere inwoner is op zijn eigen, hoogstpersoonlijke manier op zoek naar geluk." Het beeld zal met uitzondering van de handen, het hoofd en het fruit volledig in Inox vervaardigd worden. "Het beeld zal geplaatst worden op de rotonde die de kruising vormt van de Tiensestraat, de Donkelstraat, de Baaistraat en de Bauwelstraat", kondigt burgemeester Patrick Vandijck (Open Vld) aan. "Deze locatie is geen toeval: de voornaamste deelgemeenten van Kortenaken komen hier samen en dit is, op enkele tientallen meters na, het geografische middelpunt van Kortenaken. In de nabijheid bevinden zich bovendien verschillende fruitplantages." Voor de productie van het beeld werd er bij het kabinet van minister Gatz 7.000 euro vrijgemaakt. De inhuldiging is gepland op de dag van de landbouw op zondag 16 september. (VDT)