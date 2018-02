'Anoniem bezorgde burgers' sturen brief naar politici 03 februari 2018

De politici van Kortenaken, maar ook de lokale pers, kregen een anonieme brief met de boodschap 'Wij burgers van Kortenaken hielden u de laatste jaren in 't oog en hebben de rekening gemaakt'.





Het is duidelijk dat de auteurs hun werk gestoken hebben in deze brief, die maar liefst vijf pagina's telt. En er is aan het einde ook een duidelijke en scherpe oproep te lezen: zie politiek niet louter als een hobby, waarmee ook nog je zakken wat bijvult. Ben je niet bekwaam of voel je jezelf niet echt als politicus geroepen, heb je niet de attitude of kan je jouw alcoholprobleem niet de baas,... Doe ons een plezier en blijf weg van de kieslijsten!" CD&V oppositieraadslid Kristof Mollu kan het wel appreciëren dat men de politiek nauwlettend volgt en er kritisch naar kijkt. "Ik denk ook dat er nog een vervolg komt op deze ludieke maar voor sommigen scherpe brief. Hoe dichter we bij de verkiezingen komen, zullen we meer te weten komen wie er achter deze 'anoniem bezorgde burgers' zit. De auteurs geven aan dat ze niet met modder willen gooien en de dialoog willen aangaan met alle politici, dus ik ben gezond nieuwsgierig. Mochten ze mijn blog lezen, kunnen ze me altijd contacteren via mail of telefoon." (VDT)