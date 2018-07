Zwembadspelletjes in midden van café 28 juli 2018

02u37 0 Kortemark Genieten van een fris pintje met de voeten in het water of zelfs enkele visspelletjes spelen? Sinds gisteren kan het in café Den Optimist in de Hoogledestraat in Kortemark.

Uitbaters Kurt en Anja plaatsten een zwembad in het midden van het café. "Dit gebouw is 97 jaar oud en heeft geen airco. We móesten wel iets doen om het hier wat frisser te maken", lachen ze. "Vooraan is het ook enkel glas en de zonwering die we aanbrachten houdt de warmte niet tegen. Toen we een badje kochten voor de hond bedachten we ons opeens dat dit ook wel aangenaam zou zijn voor de klanten. Dus kochten we een zwembad en plaatsten die in het midden van het café. De klanten zijn alvast laaiend enthousiast. Met de voeten, het hoofd of er helemaal in: alles kan. Een ventilator zorgt voor extra koeling en de handdoeken liggen klaar. We bedenken ook wat waterspelletjes met vislijntjes en zo. Alles kan hier. Het bad blijft met de blijvende warmte de komende weken ook staan. Daarna zullen we het water vast wel kunnen hergebruiken. Of op de laatste dag kunnen de klanten er het café mee kuisen (lachen)."





Fris pintje

Klanten die binnenkomen reageren alvast erg enthousiast. "Heerlijk toch, met zo'n fris pintje erbij", zegt Wouter (36). "Het is slim gezien vind ik. En we zitten nog dichter bij elkaar zo om te kunnen keuvelen. En ook aan de spelletjes doe ik graag mee."





(JHM)