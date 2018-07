Zwart verkeerspunt verdwijnt 12 juli 2018

Het laatste zwarte verkeerspunt in de regio Lichtervelde/Kortemark verdwijnt volgend jaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) diende een omgevingsvergunningaanvraag in om de rotonde op het kruispunt van de Roeselarebaan (N32) en de Koolskampstraat (N35) in Lichtervelde, waar de voorbije jaren talloze vrachtwagens kantelden en er ook een dodelijk ongeval gebeurde, en het naastgelegen kruispunt van de N32 met de Kortemarkstraat (N370) herin te richten. Op beide locaties, waar op vandaag het verkeer tijdens de spits quasi dagelijks in de soep draait, komt een kruispunt met verkeerslichten. De werken starten voorjaar/midden 2019. "De werken zullen gefaseerd worden aangepakt zodat de hinder voor het verkeer zoveel als mogelijk beperkt wordt", weet Goele Vansevenant, projectmanager bij AWV. "De uitvoeringstermijn wordt nog op punt gesteld door het studiebureau." In 2006 waren er voor het eerst plannen om dit knelpunt aan te pakken. 12 jaar later is het einde ervan eindelijk in zicht.



(CDR)