Zwalpende man wordt betrapt met 1.93 promille, zet auto aan de kant, wil terug wegrijden… en blaast nog meer JHM

01 april 2019

13u08 0

Een 45-jarige man moet van de politierechter in Veurne onderzocht worden door een deskundige om na te gaan of hij een alcoholprobleem heeft. W.M. werd vorig jaar op 13 november in Kortemark aan de kant gezet door de politie nadat hij aan het zwalpen was over de weg. W.M. blies 1.93 promille en prompt werd zijn rijbewijs ingetrokken. De man moest zijn auto laten staan en te voet naar huis gaan. Toen de politie even later opnieuw passeerde bleek W.M. opnieuw achter het stuur te zitten, klaar om weg te rijden. Hij moest opnieuw blazen… en blies deze keer zelfs 2,05 promille. Of de man tussendoor iets gedronken had is niet duidelijk. Hij wordt nu eerst onderzocht en verschijnt op 20 mei opnieuw voor de rechter.