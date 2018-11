Zesde leerjaar De Linde is meest mediawijze klas van Vlaanderen 15 november 2018

02u23 0 Kortemark Het zesde leerjaar van Gemeentelijke Basisschool De Linde uit Zarren is door Ketnet verkozen tot de Meest Mediawijze Klas van Vlaanderen. Acteur Amir Motaffaf van de Ketnetreeks 4eVeR kwam de klas verrassen met het nieuws.

De klas van meester Martijn Piepers kwam als winnaar uit de bus met 'De Schaal van M', een online mediawijsheidsspel van Mediawijs en Ketnet. Maar liefst 600 Vlaamse scholen namen deel. Een week lang werd er in de klas gewerkt rond mediawijsheid. De winnende klas maakte indruk bij de jury met een zelfgemaakt filmpje over de 'filter bubbel', het fenomeen waarbij online zoekmachines op basis van eerdere zoekopdrachten de resultaten aanpassen aan de gebruiker. Tegelijk had de klas ook aandacht voor privacy, door een van de leerlingen die liever niet in beeld kwam te voorzien van een pandamasker. "Het mediagebruik van 10- tot 12-jarigen is al best vergevorderd. Vaak hebben ze al een eigen smartphone en zijn ze heel actief op sociale media. Vaak ontbreken echter nog de nodige kritische vaardigheden om er 'mediawijs' mee om te gaan. Leerkrachten en ouders spelen hierbij een belangrijke rol en met de Schaal van M hopen we hen daarin bij te staan", aldus projectcoördinator Elke Boudry. Het zesde leerjaar van De Linde wint met de wedstrijd een trip naar Technopolis en een bezoek aan de set van 4eVeR. (SVR)