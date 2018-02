Zelfgemaakt zoldercafeetje gaat in rook op VERZAMELAAR MARNIC VASTBESLOTEN PARELTJE HEROP TE BOUWEN SAM VANACKER

27 februari 2018

02u36 0 Kortemark Marnic Deceuninck verloor begin deze maand zijn levenswerk toen zijn hobbykamer vernield werd door een brand. Een collectie waar Marnic ruim 25 jaar aan gewerkt had, ging in rook op toen het plafond van zijn gezellig ingerichte zoldercafeetje vuur vatte.

Op zondagavond 4 februari was Marnic in de tennisclub terwijl echtgenote Karien thuis in de woonkamer bij de kachel naar televisie zat te kijken.





"Plots viel de elektriciteit uit en ik hoorde boven op zolder iets omver vallen", vertelt Karien. Ze belde Marnic en samen ontdekte het koppel dat de zolderkamer in brand stond. De afvoerpijp van de kachel, die dicht tegen het houten plafond van die kamer loopt, bleek de oorzaak. De brandweer was snel ter plaatse, waardoor de schade beperkt bleef. Al is dat een kwestie van perspectief. Het huis staat er nog, maar het prachtig gedecoreerde rock 'n roll cafeetje van Marnic is niet meer. Tientallen vlaggen en posters van toen Werchter nog Rock Torhout was moesten eraan geloven. Honderden kaarten, poppetjes en metalen platen uit een ver caféverleden zijn kapot. Prachtige stukken waardevol antiek speelgoed zijn verwrongen door de hitte. Boeken zijn verkoold, lp's zijn gesmolten, gitaren zijn zwartgeblakerd en de oude glazen in de toogkast waren zwart van het roet. "Zowat al het materiaal is intussen weggevoerd met een kuisfirma in opdracht van de verzekering", legt Marnic uit. "Ze zullen redden wat er nog te redden valt."





Begonnen met jukebox

De firma had twee vrachtwagens nodig. Geen wonder dat de opruimfirma een stevige kluif heeft aan Marnic, want hij was al 25 jaar aan het verzamelen. "Het is begonnen met een jukebox. Ik besliste een rommelmarkt te doen om wat singles op de kop te tikken en zo is de collectie gestart. De jukebox staat nog steeds beneden in de living, maar wegens plaatsgebrek ben ik vijftien jaar geleden begonnen met de inrichting van de zolder als café. Stukje bij beetje groeide de verzameling. Ik schat dat ik de helft van wat minstens duizend stuks moeten zijn geweest voorgoed kwijt ben. Hetgeen op de vloer stond is relatief gespaard gebleven, maar alles wat aan het plafond hing is kapot gegaan", gaat Marnic verder. "Ik ben er een paar dagen niet goed van geweest, maar traantjes heb ik niet gelaten. Vooral omdat ik besef dat het veel erger had kunnen zijn. Wat als hier iemand had liggen slapen?"





Planken weer vol

"Het zal nooit meer hetzelfde zijn, maar ik ga het café heropbouwen. In eerste instantie is het nu uitkijken naar wat er al of niet nog te redden viel uit mijn collectie. Het is niet dat ik nu plots de ene na de andere rommelmarkt ga aandoen. Per slot van rekening vind je vandaag de dag op rommelmarkten niet meer hetzelfde aanbod als pakweg tien jaar geleden. Voor stukken die echt de moeite waard zijn, betaal je ook een prijs. Maar ik blijf uiteraard uitkijken en langzaam maar zeker gaan de planken terug vol geraken. Daar twijfel ik niet aan."