Yvette en Germain zetten 'boekenhuisje' in voortuin 24 februari 2018

02u37 0

In de Zarrenlindestraat 8 in Zarren prijkt in het voortuintje van Yvette Nollet en Germain Decoodt sinds kort een opvallend boekenkastje. Het gaat om een soort miniatuurbibliotheek waar iedereen gratis tweedehandsboeken kan ruilen of ontlenen.





"Uitgelezen boeken dienen niet om binnen op een plank te staan, maar moeten gelezen worden", zegt Yvette (66). "Uiteindelijk heb ik mijn man zover gekregen om een huisje te timmeren voor me. De kast is waterdicht en er zitten nu zo'n dertig boeken in. Ideaal, want in Zarren hebben we geen bibliotheek meer."





Meer info op de Facebookpagina van Boekenhuisje Den Uil.





(SVR)