Wullepitmolen zit weer bij gemeente 03 maart 2018

02u33 0 Kortemark Kortemark doet haar naam als molengemeente alle eer aan. Na eerder de Koutermolen, de Kruisstraatmolen en de Couchezmolen kreeg het gemeentebestuur gisteren plechtig de sleutel overhandigd van de Wullepitmolen in Zarren.

Die molen werd in 1994 voor 1 symbolische frank overgedragen door de gemeente aan de provincie en nu werd de omgekeerde beweging gemaakt. Voorwaarde is wel dat de gemeente instaat voor restauratiewerken, al worden de kosten nagenoeg volledig gedekt met subsidies.





De geschiedenis van de Wullepitmolen is op z'n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen. "De originele molen stond er al in 1639, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog is die molen volledig verdwenen. Na de oorlog liet de molenaarsfamilie Wullepit de Hoogendijkmolen uit Zerkegem overbrengen naar Zarren", legt Jos Demaree van de vzw Wullepitmolen uit.





"Die molen heeft hier vijf decennia lang gemalen, tot hij in de jaren zeventig en tachtig in verval raakte. Nadat hij in 1994 in bezit kwam van de provincie, werd hij volledig ontmanteld en heropgebouwd met nieuwe materialen. In 2000 werd de molen plechtig heropend." Sindsdien is er echter nog nauwelijks onderhoud geweest en dat is te merken.





Buiten moet het hout dringend behandeld worden en binnenin dienen enkele balken vervangen te worden. Waarschijnlijk zullen die werken volgend jaar al gebeuren. (SVR)