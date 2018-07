Woonzorgcentrum koopt duofiets 30 juli 2018

02u24 0

Woonzorgcentrum Blijvelde heeft sinds kort een duofiets in huis. Dat is een soort elektrische tandem op drie wielen waarbij twee zitjes naast elkaar staan. "Zo willen we onze bewoners de mogelijkheid geven om samen met een medewerker, een vrijwilliger of een familielid te genieten van een fietstochtje", laat directeur Petra Beuckelaere weten. "Bovendien kunnen minder mobiele ouderen dankzij deze fiets buiten de muren van het woonzorgcentrum komen en het sociale leven in de gemeente opzoeken." De duofiets kost ruim 8.000 euro. Dat bedrag werd deels zelf ingezameld tijdens de warmste week eind vorig jaar, terwijl ook het gemeentebestuur en sponsor CERA financieel een steentje bijdroegen. (SVR)