WK-matchen op groot scherm in Gildezaal 04 juni 2018

Net als tijdens het EK toont vzw Cadaatan alle WK-matchen van de Rode Duivels straks op groot scherm in de Gildezaal in Handzame. Op maandag 18 juni spelen de Belgen om 17 uur tegen Panama, op zaterdag 23 juni is het om 14 uur de beurt aan Tunesië en op donderdag 28 juni nemen de duivels het op tegen Engeland om 20 uur. De deuren van de zaal gaan telkens een uur voor de start van de match open. Als de Belgen doorstoten worden ook die matchen uitgezonden. De toegang is gratis. De opbrengst gaat naar de bouw van een medisch centrum op de Filippijnen.





(SVR)