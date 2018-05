WK-feestje om Sitara (6) te steunen SAM VANACKER

27 mei 2018

16u11 0 Kortemark Sitara Nijs (6) lijdt aan een zeldzame vorm van botkanker. Inmiddels heeft ze tien chemobehandelingen en een zware operatie achter de rug. Om Sitara te steunen, organiseren vrienden een benefiet in OC De Beuk: alle wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm.

In augustus 2017 kreeg Sitara plots een gezwel op haar rechteronderkaak. Eerst dacht mama Annelies aan de bof, maar het bleek iets heel anders. Een maand later viel het verdict: Ewing-sarcoom. Een zeldzame, agressieve vorm van botkanker. "Ons leven veranderde", vertelt Annelies Schalck (28). "Vanaf die eerste chemo was de onbezorgde kindertijd van Sitara voorbij. Ik heb haar nog een laatste keer in de watten gelegd, maar daarna begon de hel. Op 30 januari ging mijn dochter onder het mes. Samen met het gezwel werden ook haar rechteronderkaak en haar tanden verwijderd. Een stukje bot uit haar kuit werd gebruikt voor de reconstructie van haar kaak. Anderhalve maand heeft het geduurd voor ze weer kon praten. Nooit in m'n leven heb ik meer geweend."





Witte jas





Intussen stelt Sitara het beter. "Ze is wel veranderd. Als iemand in een witte jas zegt dat hij haar geen pijn zal doen, vertrouwt ze het zaakje niet meer", zegt mama. Waarop Sitara trots haar 'kanjerketting' boven haalt. Een meterslange ketting van het ziekenhuis waarvan elke kraal een behandeling, een consultatie of een andere mijlpaal voorstelt. "De ketting is al groter dan ik. Nog vier keer chemo en dan is mijn ketting klaar", vertelt het meisje. "Dokters schatten haar kans op genezing op 80 procent", vult Annelies aan. "Als de kanker na de chemo terugkomt, is het terminaal. Maar we blijven positief. En we proberen samen te genieten van elk moment. Een pretpark bezoeken zit er niet meer in, maar wel bijvoorbeeld samen paaseieren rapen. En mama nat spuiten met haar waterpistool in de tuin kan ze ook erg goed."





Café De Welkom in de bres





Via Giovanni Volcke, de partner van Annelies, bereikte het verhaal ook Sabine en Wim van café In De Welkom. Samen met de mensen van Bistro Balou en buurtwinkel 't Ardeens Boerke beslisten ze om Sitara een hart onder de riem te steken. "Op emotioneel vlak de zaken lichter maken kunnen we niet, maar financieel kunnen we wel ons steentje bijdragen", zegt Sabine. "Met steun van het gemeentebestuur zullen we alle WK-wedstrijden van de Rode Duivels uitzenden in de foyer van De Beuk. De opbrengst gaat naar Sitara." Annelies is de vriendengroep enorm dankbaar. "De meeste kosten van de behandelingen zijn gedekt, maar dat geldt niet voor de onderkaakprotheses die Sitara haar hele leven nodig zal hebben." Annelies zelf is geen echte voetballiefhebber. "Waar ik naar uitkijk, is de verjaardag van Sitara. Op 9 augustus wordt ze 7 en zal haar laatste chemo erop zitten. Als alles goed gaat is ze dan kankervrij."





Een kaart voor het benefiet kost 5 euro en is te verkrijgen in café De Welkom, Bistro Balou en 't Ardeens Boerke.