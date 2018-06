Winnaars scholentornooi krijgen beker 15 juni 2018

02u40 0

Zoals de traditie het wil, hebben het vijfde en zesde leerjaar van Elle, het MMI, de Gemeenteschool van Zarren, de Gemeenteschool van Kortemark en De Tweesprong uit Handzame en Edewalle het weer tegen elkaar opgenomen in het grote jaarlijkse minivoetbalscholentornooi in sporthal. Bij de vijfdeklassers ging de trofee naar de Gemeenteschool van Kortemark, die het haalde van De Tweesprong uit Handzame. In het zesde leerjaar ging de winst naar De Tweesprong uit Edewalle. Elle, die vorig jaar nog het tornooi won, werd dit jaar tweede.





(SVR)