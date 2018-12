Win duotickets voor familievoorstelling ‘Stekeblind’ Sam Vanacker

13 december 2018

De cultuurdienst van Kortemark geeft twee duotickets weg voor de voorstelling ‘Stekeblind’ in CC De Beuk op woensdag 2 januari. Het gaat om een voorstelling voor kleuters (+3 jaar) over de onmogelijke liefde tussen een egel en een mol. De show start om 15.30 uur. Achteraf krijgt iedereen een gratis Doeboek om thuis nog na te genieten. Tickets kosten 5 euro en zijn te koop via 051 56 61 08. De cultuurdienst heeft twee gratis duotickets liggen voor wie de naam van de auteur van de voorstelling weet. Het gaat om een van de twee broers die samen cabaretduo Kommil Foo vormen. Antwoorden mogen tot 28 december naar reservaties@kortemark.be